ABBC reage positivamente a novas normas do BC e vê equilíbrio entre inovação e segurança

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) reagiu positivamente às novas normas do Banco Central sobre o Banking as a Service (BaaS), nomenclaturas de instituições financeiras e portabilidade de crédito no Open Finance. Em nota, a entidade afirmou que as regras se inserem em um contexto regulatório que equilibra a inovação e competição com segurança e transparência.

Para a ABBC, as diretrizes relativas aos nomes fornece maior clareza ao consumidor, além de mitigar riscos dos clientes e da reputação do setor bancário. Sobre as de BaaS, a associação vê maior segurança sobre as responsabilidades institucionais.