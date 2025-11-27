Um hospital por mês, orçamento de toda a polícia do RJ: valor sonegado pelo Refit

As autoridades investigam se o combustível da Refit abasteceria redes de postos de gasolina controladas pelo PCC / Crédito: FERNANDA BARROS

Apontado pela Receita Federal como o maior devedor de ICMS do Estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da União, o Grupo Refit, alvo de megaoperação desta quinta-feira, 27, causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O valor sonegado, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é equivalente ao orçamento de toda a polícia do Estado do RJ. "Esse grupo econômico deixou de pagar aos cofres estaduais do Rio de Janeiro é suficiente para custear um ano a polícia, toda a polícia", afirmou Haddad.

"São pessoas que devem uma fortuna para os fiscos de todo o País. Estamos falando em R$ 26 bilhões não recolhidos", completou o ministro. O montante também possibilitaria investimentos graúdos na área da saúde, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). De acordo com Tarcísio, o valor das fraudes cometidas por pessoas e empresas ligadas ao Grupo Refit chegava a R$ 350 milhões por mês. "O que significa? A gente está construindo, por exemplo, o Hospital de Franca, Hospital de Cruzeiro, Hospital de Itapetininga. São hospitais de médio porte, para 250 leitos. Esses hospitais vão custar R$ 250 milhões mais R$ 70 milhões para equipagem. É como se a gente tirasse da população um hospital de médio porte por mês."

Refinaria já tinha sido alvo da Carbono Oculto A Refinaria de Manguinhos entrou no radar após a deflagração da Operação Carbono Oculto, em agosto deste ano. As autoridades investigam se o combustível da Refit abasteceria redes de postos de gasolina controladas pelo PCC. Em outubro, a Receita Federal apreendeu dois navios com carga que ia para Manguinhos. O esquema criminoso atribuído ao grupo envolve uma estratégia ampla de sonegação e lavagem de dinheiro sustentada por empresas criadas para funcionar como interpostas pessoas, segundo os investigadores. Essas companhias assumiam operações do setor de combustíveis para afastar a responsabilidade tributária, mesmo após sucessivos regimes especiais impostos pelo fisco paulista para tentar conter as irregularidades. A cada restrição, novas estruturas eram formadas para manter o não pagamento de ICMS e preservar a atuação do conglomerado.