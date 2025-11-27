Petrobras/PE 26-30: Capex será de US$ 109 bilhões, 1,8% a menos do que plano anterior

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 27, um recuo de 1,8% em seu plano de negócios (PN) para os próximos cinco anos. No período de 2026-2030, a estatal prevê US$ 109 bilhões de investimentos totais (Capex). A informação foi adiantada pela Broadcast no início da noite. Para 2026, o Capex informado em US$ 19,4 bi, contra US$ 19,6 bi previstos no atual plano. Este é o segundo plano apresentado pela companhia sob o comando de Magda

Chambriard. No horizonte do PN 2026-30, a Petrobras prevê US$ 91 bilhões em projetos da Carteira em Implantação e US$ 18 bilhões na Carteira em Avaliação, "composta por oportunidades com menor grau de maturidade", diz o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta. Do total de investimentos do novo plano, US$ 78 bilhões serão voltados ao setor de Exploração e Produção (E&P), US$ 1 bilhão a mais do que o plano vigente entre 2025-2029. No entanto, o investimento em implantação de projetos da área caiu para US$ 69 bilhões ante US$ 76 bilhões do atual plano. Já o investimento em Refino, Transporte e Comercialização (RTC) foi mantido em US$ 20 bilhões.