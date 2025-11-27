BNP: Esperamos que BC comece a cortar juro em março com 0,25 pp, encerrando 2026 em 12%
A economista-chefe do BNP Paribas e ex-diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central (BC), Fernanda Guardado, disse nesta quinta-feira, 27, esperar que a autarquia comece a cortar a Selic em março, em 0,25 ponto porcentual, e leve a taxa a 12% no fim do ano. Guardado informou sua previsão ao participar do 4º Seminário Macrolab de Conjuntura, organizado pela FGV-SP.
De acordo com ela, em março o BC terá mais claramente a visão de como a série de estímulos que vem sendo dado à economia está se comportando. "E o BC pode usar um argumento elegante de que ele está ajustando o nível de condições financeiras, porque caso ele realmente não entregue o corte em janeiro, deixe para março, a taxa de juro real ex ante acaba subindo um pouquinho, as expectativas de inflação caem, a taxa esperada em 12 meses sobe um pouco, e o BC pode dizer: olha, esse 10 está virando 11, então eu vou ajustar aqui", ponderou a economista do BNP Pariba.
Guardado argumentou que é mais fácil dizer onde o ciclo começa do que dizer onde o ciclo termina. "O cenário que a gente tem é um início de corte de 0,25 ponto porcentual em março, seguido de dois movimentos de 0,50, terminando no ano em 12%. Só que esse 12% é uma média de dois cenários, um negativo e um positivo, que vão depender de como vai ser a reação do mercado ao cenário eleitoral e de quanto o real anda, por um lado ou por outro, porque o real é uma peça-chave na determinação da inflação corrente", disse.
Para a economista, o BC pode ser forçado a parar antes, caso esteja tendo um cenário muito negativo no Brasil ou pode-se criar um espaço para ir adiante, principalmente, se houver um plano crível de quem quer que seja eleito, para endereçar os problemas diversos da economia brasileira.