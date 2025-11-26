RLA, indicador que limita despesas no Orçamento, fecha outubro em 5,09%

O indicador de receita líquida ajustada (RLA), usado para definir o limite anual de despesas no Orçamento da União, conforme prevê a lei do novo arcabouço fiscal, fechou outubro em 5,09%. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 26.

Criado para suavizar o efeito das variações de receitas não previsíveis sobre os limites de despesas do novo arcabouço fiscal, o indicador de RLA expurga fontes voláteis, como aquelas obtidas com concessões, dividendos, royalties, recursos não sacados do PIS/Pasep e com programas especiais de recuperação fiscal.