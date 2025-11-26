Passagens aéreas têm maior impacto no IPCA-15 e pressionam grupo Transportes

A alta no preço da passagem aérea pressionou o gasto das famílias com transportes em novembro, apesar das quedas na gasolina e no etanol, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os custos das famílias com Transportes passaram de um aumento de 0,41% em outubro para uma elevação de 0,22% em novembro, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,20% de inflação neste mês.