Obras da Transnordestina avançam próximo a Quixeramobim

Agro cearense se diz o principal propulsor da Transnordestina no Estado pela demanda de grãos e a possibilidade de enviar a produção para os destinos nos quais a ferrovia passa / Crédito: AURÉLIO ALVES

Enquanto as obras do porto seco seguem em fase de supressão vegetal autorizada pela Superintendência de Meio Ambiente do Ceará (Semace), com previsão de início de terraplanagem, drenagem e energia para o início de 2026, a instalação dos trilhos da Transnordestina se aproximam do terreno, em Quixeramobim. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A operação, liderada pela FTL por meio da Marquise Infraestrutura, nivela o terreno e a colocação de trilhos deve ser o próximo passo.

Novidade no projeto da Transnordestina na passagem prevista pelo complexo logístico da Value é que agora serão duas linhas de trem desviadas da principal, para movimentação de cargas em contêineres, o que deve agilizar os processos durante as paradas previstas da locomotiva. Inicialmente, era prevista a instalação de uma linha desviada. Ricardo diz que essa expansão vai facilitar a operação de carga e descarga, principalmente de granéis sólidos, como grãos e minerais. "A obra da Transnordestina está muito próxima do nosso terreno, vindo desde Acopiara num ritmo muito bom. Acreditamos que possamos iniciar a fase 1 da nossa operação dentro da previsão, em agosto de 2026, operando carga e descarga de granéis e contêineres gerais", afirma.

Leia mais Transnordestina cancela primeira operação por falta de licença do Ibama Sobre o assunto Transnordestina cancela primeira operação por falta de licença do Ibama Suspensão do início da operação da Transnordestina pelo Ibama Questionado sobre a suspensão do início da operação comissionada da Transnordestina, do Terminal Intermodal de Cargas, em Bela Vista, no Piauí, até Iguatu, no Ceará, por falta de licenciamento ambiental, entende que não há prejuízo para a operação. Ricardo avalia que se trata de aspectos burocráticos e não técnicos. "É importante salientar que isso é algo corriqueiro, uma questão de operação, são poucas exigências", pontua.