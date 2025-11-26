Nubank lança assistente de cobranças para empresas
O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 26, o lançamento de um assistente de cobranças para empresas, em um esforço para otimizar a gestão de contas a receber. A solução gratuita centraliza e automatiza o processo, com funcionalidades como criação de cobranças personalizadas por Pix, emissão de notas fiscais e conciliação bancária.
A ferramenta também envia notificações sobre as obrigações e permite a configuração de juros e multas no boleto no momento da criação da cobrança.
"Com o Assistente de Cobranças, oferecemos tranquilidade aos mais de 5 milhões de empreendedores que escolheram o Nubank. Com o Nu Empresas, todo o processo de cobrança acontece de acordo com o planejado", afirmou o diretor-geral do Nubank Empresas, Damian Rodrigues.