Nubank lança assistente de cobranças para empresas

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 26, o lançamento de um assistente de cobranças para empresas, em um esforço para otimizar a gestão de contas a receber. A solução gratuita centraliza e automatiza o processo, com funcionalidades como criação de cobranças personalizadas por Pix, emissão de notas fiscais e conciliação bancária.

A ferramenta também envia notificações sobre as obrigações e permite a configuração de juros e multas no boleto no momento da criação da cobrança.