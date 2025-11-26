Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nubank lança assistente de cobranças para empresas

Nubank lança assistente de cobranças para empresas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 26, o lançamento de um assistente de cobranças para empresas, em um esforço para otimizar a gestão de contas a receber. A solução gratuita centraliza e automatiza o processo, com funcionalidades como criação de cobranças personalizadas por Pix, emissão de notas fiscais e conciliação bancária.

A ferramenta também envia notificações sobre as obrigações e permite a configuração de juros e multas no boleto no momento da criação da cobrança.

"Com o Assistente de Cobranças, oferecemos tranquilidade aos mais de 5 milhões de empreendedores que escolheram o Nubank. Com o Nu Empresas, todo o processo de cobrança acontece de acordo com o planejado", afirmou o diretor-geral do Nubank Empresas, Damian Rodrigues.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar