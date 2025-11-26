Juro médio no crédito livre sobe a 46,3% em outubro, diz BC; cheque especial recua a 139,3%

A taxa média de juros no crédito livre passou de 45,5% em setembro para 46,3% em outubro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 26. Em outubro de 2024, a taxa era de 40,2%. O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 58,3% (dado revisado, de 58,2%) para 58,7%.

A taxa cobrada das empresas subiu de 24,2% (dado revisado, 24,5%) em setembro para 25,2% em outubro. Cheque especial A taxa do cheque especial recuou de 140,7% (dado revisado, de 141%) para 139,3%. A do crédito pessoal total saiu de 49,1% para 49,4%.

Veículos O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 27,3% para 27,4%. Operações livres e direcionadas

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 31,3% para 31,9%. Em outubro de 2024, estava em 27,9%. ICC O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 23,5% para 23,6%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.

Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento. Spread De acordo com o BC, o spread médio em operações de crédito livre passou de 31,9 pontos em setembro para 32,6 em outubro. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.