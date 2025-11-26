Juro médio no crédito livre sobe a 46,3% em outubro, diz BC; cheque especial recua a 139,3%
A taxa média de juros no crédito livre passou de 45,5% em setembro para 46,3% em outubro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 26. Em outubro de 2024, a taxa era de 40,2%.
O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 58,3% (dado revisado, de 58,2%) para 58,7%.
A taxa cobrada das empresas subiu de 24,2% (dado revisado, 24,5%) em setembro para 25,2% em outubro.
Cheque especial
A taxa do cheque especial recuou de 140,7% (dado revisado, de 141%) para 139,3%.
A do crédito pessoal total saiu de 49,1% para 49,4%.
Veículos
O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 27,3% para 27,4%.
Operações livres e direcionadas
A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 31,3% para 31,9%. Em outubro de 2024, estava em 27,9%.
ICC
O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 23,5% para 23,6%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.
Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.
Spread
De acordo com o BC, o spread médio em operações de crédito livre passou de 31,9 pontos em setembro para 32,6 em outubro. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.
O spread médio no segmento de pessoa física oscilou de 44,4 pontos (dado revisado, de 44,3 pontos) para 44,8. Nas operações de empresas, passou de 10,9 pontos (dado revisado, de 11,2 pontos) para 11,9 pontos no mesmo período.
O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 4,0 pontos em setembro para 4,1 em outubro O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 20,3 pontos para 20,8 pontos no período.
Inadimplência
A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre permaneceu em 5,3% em outubro, o mesmo nível de setembro, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas continuou em 6,7%. A das empresas oscilou de 3,2% para 3,3%.
A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, passou de 2,0% para 2,2% de setembro para outubro.
Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa foi de 3,9% para 4,0%.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente