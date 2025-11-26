Governo Central registra superávit de R$ 36,5 bilhões em outubro

As contas do Governo Central —Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social — registraram um superávit primário de R$ 36,5 bilhões em outubro, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira (26). Superando as expectativas, o resultado é o quarto melhor para o mês na série histórica, com início em 1997. Superando asexpectativaso resultado é o quarto melhor para o mês na série histórica, com início em 1997.

Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, levantamento com instituições financeiras divulgado pelo Ministério da Fazenda, os analistas estimavam superávit primário de R$ 32,2 bilhões em outubro. Por se tratar de início de trimestre, quando se concentram o pagamento de tributos por instituições financeiras, outubro costuma registrar superávits. Apesar do resultado positivo, o saldo ficou abaixo do observado no mesmo mês de 2024, quando o superávit foi de R$ 41 bilhões, em valores atualizados pela inflação. O resultado primário representa a diferença entre receitas e despesas do Governo Central, sem os juros da dívida pública. No acumulado de janeiro a outubro, o governo apresenta déficit primário de R$ 63,7 bilhões, o que mantém pressão sobre o cumprimento da meta fiscal. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipula meta de déficit zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), que permite déficit de até R$ 31 bilhões. O resultado negativo de até R$ 31 bilhões, no entanto, exclui despesas extraordinárias, como precatórios e o reembolso de aposentados e pensionistas afetados pelas fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Arrecadação recorde O desempenho das contas públicas em outubro foi impulsionado pela arrecadação recorde em outubro, especialmente Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No caso do IR, o aumento refletiu o crescimento da massa salarial, vinculado ao crescimento do emprego, e o rendimento de aplicações em renda fixa, estimulado pelos juros altos. No caso do IOF, a alta reflete o decreto que elevou o tributo, restabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após ser derrubado pelo Congresso. Despesas Apesar do aumento nas receitas, o resultado primário de outubro veio acompanhado por forte aumento de despesas. Elas subiram 9,2% acima da inflação na comparação com outubro do ano passado, influenciadas sobretudo pela Previdência Social, por gastos com saúde e pelo pagamento de precatórios.

Principais números de outubro: Superávit primário: R$ 36,5 bilhões

Superávit em outubro de 2024: R$ 41 bilhões

Receita líquida: R$ 228,9 bilhões (+4,5% em termos reais)

Despesas totais: R$ 192,4 bilhões (+9,2% em termos reais)

Resultado do Tesouro: superávit de R$ 57,4 bilhões

Resultado da Previdência: déficit de R$ 20,7 bilhões

Resultado do Banco Central: déficit de R$ 152 milhões Acumulado do ano (janeiro e outubro): Déficit primário: R$ 63,7 bilhões

Déficit no mesmo período de 2024: R$ 62,5 bilhões

Receita líquida: R$ 1,915 trilhão (+3,7% acima da inflação)

Despesas totais: R$ 1,979 trilhão (+3,3% acima da inflação)

Investimentos: R$ 62,59 bilhões (+2,6% acima da inflação)

Déficit em 12 meses: R$ 41,9 bilhões (0,35% do PIB) O que puxou as receitas:

Imposto de Renda: +R$ 4,6 bilhões

IOF: +R$ 2,3 bilhões

Receitas administradas pela Receita Federal: +5,5% acima da inflação

Dividendos de estatais: R$ 2,8 bilhões em outubro, conta nenhum dividendo no mesmo mês de 2024. O IOF foi impulsionado por alterações recentes na legislação, especialmente nas operações com moeda e crédito empresarial. O que aumentou as despesas: Saúde: +R$ 6,3 bilhões

Benefícios previdenciários: +R$ 2,4 bilhões

Precatórios e decisões judiciais: +R$ 1,5 bilhão

Complementação ao Fundef/Fundeb: +R$ 1,3 bilhão

Investimentos públicos: R$ 7,6 bilhões em outubro (+27,7% acima da inflação) O crescimento das despesas com a Previdência Social foi influenciado pelo reajuste real do salário mínimo e pela ampliação do número de beneficiários.