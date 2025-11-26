Fluxo cambial total em 2025 até 21 de novembro é negativo em US$ 15,668 bi, diz BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 15,668 bilhões em 2025 até o dia 21 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 26. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 57,517 bilhões. Já o fluxo comercial foi positivo, somando US$ 41,848 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 513,120 bilhões e vendas de US$ 570,636 bilhões no período. Esse setor inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações. O canal comercial teve importações de US$ 211,749 bilhões e exportações de US$ 253,597 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 29,109 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 61,211 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 163,277 bilhões em outras operações. Mensal Segundo dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,984 bilhões em novembro até dia 21. Em outubro, houve entrada líquida de US$ 4,659 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 3,177 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 33,338 bilhões e vendas no total de US$ 36,514 bilhões. No comércio exterior, o saldo do mês até dia 21 foi positivo em US$ 192 milhões, com importações de US$ 12,962 bilhões e exportações de US$ 13,154 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,339 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,739 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 9,076 bilhões em outras entradas. Semanal