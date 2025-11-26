Durigan: revisão de benefícios é de extrema importância e precisa ser aprovada esse ano

Durigan citou outras propostas tidas como prioritárias para a equipe econômica ainda neste ano. Falou sobre o projeto do devedor contumaz, a nova lei de falências, a atualização da lei das parcerias público-privadas (PPPs), além da fase final da regulamentação da reforma tributária. Disse que, no caso da lei de falências, o governo busca um acordo entre Câmara e Senado para aprovar a proposta.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 26, que o projeto que trata de revisão de benefícios tributários é de "extrema importância" e que deve ser aprovado neste ano. "Diria que esse é um projeto de enorme importância, deve ser aprovado ainda neste ano", afirmou, em entrevista coletiva.

O secretário-executivo da Fazenda disse que o Brasil vive "um dos melhores momentos" de sua economia, "com crescimento sustentável e inflação sob controle", mas que ainda há "muito o que fazer". Citou dados do Boletim Focus e afirmou que o País deve fechar o ano com a inflação dentro da banda da meta. Disse, ainda, que o governo deve "cumprir mais uma vez a meta de resultado primário, como foi feito no ano passado, apesar de todo o ceticismo".

Sobre os embates políticos com o Congresso, Durigan disse que os problemas devem ser resolvidos com "diálogo". "A questão política tem que ser resolvida com diálogo. Do meu lado, ontem estive com lideranças do Congresso discutindo vetos, temos uma série de composições a serem feitas. O ministro Fernando Haddad tem instruído para seguir com relação com o Congresso. Não dá para colocarmos tudo a perder", declarou.

Questionado sobre a isenção do Imposto de Renda sobre participação de lucros e resultados (PLR), Durigan disse que essa é uma das propostas que serão estudadas pela equipe econômica a partir de agora, mas que não se trata de uma prioridade e que não será feito a "curto prazo".