Destaques da noite: STF mantém prisão de Bolsonaro; premiê do Japão fala em medidas no câmbio

São Paulo, 26/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados: 22:43 - PRIMEIRA TURMA DO STF MANTÉM PRISÃO DE BOLSONARO E ALIADOS PARA CUMPRIR PENAS DA TRAMA GOLPISTA

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta terça-feira, 25, em uma sessão extraordinária no plenário virtual, as prisões dos réus do núcleo crucial da trama golpista para cumprir as condenações. A votação foi unânime. Ao determinar a execução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma sessão extraordinária para submeter a decisão individual ao crivo dos colegas. 04:20 - JAPÃO: TAKAICHI PROMETE "MEDIDAS ADEQUADAS" NO MERCADO DE CÂMBIO E PREVÊ MENOR EMISSÃO DE JGBS Por Sergio Caldas* São Paulo, 26/11/2025 - A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, disse nesta quarta-feira que seu governo tomará "medidas adequadas" no mercado de câmbio e avaliará se as flutuações cambiais de fato refletem os fundamentos econômicos. Takaichi afirmou também que o volume de emissão de títulos do governo - conhecidos como JGBs - deste ano fiscal provavelmente será menor que o do ano passado. Ela prometeu ainda acompanhar de perto as variações nos mercados cambial e de títulos.

03:57 - TAIWAN ANUNCIA ORÇAMENTO ESPECIAL DE US$ 40 BILHÕES PARA COMPRAS DE ARMAS Taipé, 26/11/2025 - O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, anunciou nesta quarta-feira um orçamento especial de US$ 40 bilhões para compras de armas, incluindo a construção de um Taiwan Dome, um sistema de defesa aérea com capacidades avançadas de detecção e interceptação. Os Estados Unidos têm pressionado a ilha a elevar os gastos militares. O montante será distribuído ao longo de oito anos, de 2026 a 2033. 06:07 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM EM ALTA INSPIRADA EM NY E TÓQUIO ACOMPANHA APÓS COMENTÁRIOS DE PREMIÊ

Por Patricia Lara* São Paulo, 26/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, acompanhando o rumo de Wall Street diante da expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve em dezembro. Tóquio avançou em meio a comentários da premiê do Japão, Sanae Takaichi, que prometeu medidas adequadas para o câmbio e afirmou que o volume de emissão de títulos do governo - conhecidos como JGBs - deste ano fiscal provavelmente será menor que o do ano passado, o que tira uma apreensão sobre como o governo financiará os prometidos estímulos. A questão sobre Taiwan, contudo, segue em foco. 05:31 - FMI VÊ ESPAÇO FISCAL, MAS COBRA REFORMAS PARA SUSTENTAR CRESCIMENTO DA ALEMANHA

Por Thais Porsch São Paulo, 26/11/2025 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu sua consulta do Artigo IV com a Alemanha, entre 12 e 25 de novembro, e elogiou a reforma do freio da dívida aprovada este ano no país, apontando-a como chave para a retomada após dois anos de recessão. A Alemanha, no entanto, segue limitada pelo rápido envelhecimento da população e pela fraca produtividade, alerta o FMI em relatório publicado nesta quarta-feira. 04:05 - PAPA LEÃO XIV VISITA TURQUIA E LÍBANO EM SUA PRIMEIRA VIAGEM INTERNACIONAL