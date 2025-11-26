Defesa alega que Vorcaro corre 'risco de morte' em presídio de Guarulhos

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro alegou em petição à desembargadora Solange Salgado da Silva que o dono do Banco Master 'corre risco de morte' na prisão. Seus advogados pedem a Solange reconsideração da decisão tomada na sexta, 21, quando ela negou liminarmente habeas corpus para devolver a liberdade a Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. O executivo foi preso na noite de 17 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando se preparava para embarcar em seu jato particular com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na segunda passada, 24, ele foi transferido da Custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos (Grande São Paulo), presídio da rede penal estadual. Nesse mesmo dia, a defesa ingressou com o pedido de reconsideração à desembargadora. Temor "(Daniel Vorcaro) foi removido da carceragem da Polícia Federal em São Paulo e levado para um estabelecimento penal comum do sistema estadual, o que traz temor acerca da sua segurança e integridade física e, por isso, urgência ao presente pedido", ponderam os advogados. O argumento é que em um estabelecimento penal comum, o banqueiro fica exposto a um ambiente naturalmente hostil, muitas vezes marcado pela violência, em situação de vulnerabilidade ante a possibilidade de contato com outros presos.

Por enquanto, em um período que se estende a até 20 dias, ele está 'em observação' para sua adaptação ao cárcere. Nas celas do CDP 2 de Guarulhos ficam prisioneiros que aguardam julgamento de seus processos, mantidos em regime de prisão preventiva, caso de Vorcaro. "Não há sentido em se enviar o paciente a um estabelecimento penal onde corre risco de morte, sendo que há plenas possibilidades de que responda às acusações em liberdade", sustentam os advogados que subscrevem a petição à magistrada. Eles sugerem a substituição da prisão por 'medidas cautelares alternativas'.

Solange determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal que deverá se manifestar sobre o pedido de revogação do decreto de prisão expedido pelo juiz Ricardo Leite, da 10.ª Vara Federal Criminal em Brasília, base da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A ofensiva da defesa junto ao TRF1 corre simultaneamente a um outro pedido de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Nas duas frentes, os advogados de Vorcaro sustentam praticamente os mesmos argumentos. Ao rejeitar a liminar em habeas corpus, na sexta, 21, a desembargadora Solange foi enfática. Ela apontou 'cenário de fraude sistêmica' e ponderou que 'o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, na necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública e da ordem econômica'.

Solange considerou que Vorcaro 'é apontado como um dos líderes da suposta organização criminosa voltada à prática de múltiplos crimes contra o sistema financeiro nacional, ocasionando prejuízo de bilhões de reais'. Para a magistrada, a liberdade de Vorcaro, 'neste cenário de fraude sistêmica e obstrução da fiscalização, representa risco concreto e atual que impede a concessão de liminar em habeas corpus'. No pedido de reconsideração à desembargadora, a defesa expôs documentos que reputa importantes para demonstrar que o banqueiro não pretendia fugir do País e tampouco promoveu fraudes na gestão do Master.