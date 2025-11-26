Conselho do FGTS aprova alocação de R$ 168,27 milhões em sistema e plataformas digitais

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quarta-feira, 26, a alocação de R$ 168,27 milhões, no exercício de 2026, para custear os serviços necessários para desenvolvimento, evolução, sustentação e manutenção do sistema FGTS Digital. A ferramenta está sendo desenvolvida sob a gestão da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Foi também estabelecido pelo Conselho que esses recursos poderão ser utilizados no desenvolvimento, na evolução e na manutenção de funcionalidades ou ferramentas nas plataformas eSocial, Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) e Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFITWeb). Como justificativa, é mencionada a necessidade de viabilizar a integração técnica entre esses sistemas.