Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China pressiona por resolução de caso Nexperia em ligação com comissário do Comércio da UE

China pressiona por resolução de caso Nexperia em ligação com comissário do Comércio da UE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério do Comércio da China disse nesta quarta-feira, 26, que concordou com a União Europeia em instar as unidades holandesas e chinesas da Nexperia a resolverem seu impasse, contornando o governo holandês. A decisão de Haia na semana passada de suspender a apreensão da fabricante de chips de propriedade chinesa, com sede na Holanda, não atendeu à demanda de Pequim por uma retirada completa.

Em ligação com o comissário de Comércio da UE, Maro efcovic, o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao afirmou que a interferência administrativa e judicial inadequada dos Países Baixos nas empresas persiste, e a cadeia de suprimentos global de semicondutores ainda não retornou à normalidade, permanecendo sob significativa incerteza.

Wentao espera que a UE desempenhe um papel positivo, instando o governo holandês a propor uma solução construtiva o mais breve possível e a criar condições favoráveis para que as empresas realizem negociações internas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar