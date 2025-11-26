O Ministério do Comércio da China disse nesta quarta-feira, 26, que concordou com a União Europeia em instar as unidades holandesas e chinesas da Nexperia a resolverem seu impasse, contornando o governo holandês. A decisão de Haia na semana passada de suspender a apreensão da fabricante de chips de propriedade chinesa, com sede na Holanda, não atendeu à demanda de Pequim por uma retirada completa.

Em ligação com o comissário de Comércio da UE, Maro efcovic, o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao afirmou que a interferência administrativa e judicial inadequada dos Países Baixos nas empresas persiste, e a cadeia de suprimentos global de semicondutores ainda não retornou à normalidade, permanecendo sob significativa incerteza.