CEF tem lucro líquido contábil de R$ 3,8 bi no 3tri25, alta anual de 15,4%

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido contábil de R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. O montante representa uma alta de 15,4% na comparação com o mesmo período de 2024.

A margem financeira, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, somou R$ 16,5 bilhões, 14% maior ante igual intervalo do ano passado.