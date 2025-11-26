Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade aprova aquisição de empresa de transporte fluvial de combustíveis na Amazônia

Cade aprova aquisição de empresa de transporte fluvial de combustíveis na Amazônia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, por unanimidade, a aquisição da integralidade das quotas sociais da Waldemiro P. Lustosa (WPL) pela empresa de transporte fluvial Navemazônia. O processo foi relatado pelo conselheiro Carlos Jacques, que não identificou riscos concorrenciais relacionados à capacidade de fechamento de mercado e construção e fornecimento de embarcações para os transportadores de combustíveis na Região Hidrográfica Amazônica. Por isso, ele votou pela aprovação da operação, sem restrições.

Em setembro, após a leitura do voto do relator, o conselheiro Diogo Thomson pediu vistas. Nesta quarta-feira, 26, Thomson apresentou dados de instrução complementar realizada por seu gabinete e disse que a análise demandava maior cautela. E votou pela aprovação do ato de concentração, com acréscimos que incluem o compromisso de que Navemazônia não adotará compromissos de exclusividade e as salvaguardas necessárias para evitar a troca de informações concorrencialmente sensíveis.

Segundo ele, esse é um instrumento de compliance destinado a regrar o fluxo de informações entre WPL e as demais empresas do grupo ATEM, com o objetivo preciso de assegurar o tratamento adequado de dados estratégicos e prevenir riscos concorrenciais decorrentes da operação.

"Trata-se, em última instância, de assegurar que os efeitos da operação não comprometerão a rivalidade nem a dinâmica concorrencial da cadeia de combustíveis da região amazônica, preservando espaço para que os agentes econômicos não verticalizados possam competir", justificou Thomson. O complemento foi acolhido pelo conselheiro-relator.

A Navemazônia atua no ramo de logística fluvial, com foco no transporte de petróleo, seus derivados e biocombustíveis em vias interiores na Região Hidrográfica Amazônica, assim como na operação do terminal aquaviário da Refinaria da Amazônia. A empresa faz parte do Grupo ATEM, conjunto de sociedades sob controle comum com atuação no mesmo ramo.

A WPL também desenvolve atividades de transporte fluvial de petróleo, seus derivados e biocombustíveis na região Amazônica e é atualmente detida por membros da família Sabbá, que também possuem participação em empresas com atividades em setores variados, incluindo atividades de distribuição de combustíveis. A empresa estava à venda devido à sua performance econômica insatisfatória, com resultados contábeis negativos desde 2015. Já a Navemazônia busca ampliar sua frota para atender ao contrato recentemente firmado com a Novum Energy, que envolve o transporte de volumes expressivos de petróleo peruano até Manaus.

Histórico

O caso começou a ser analisado pelo Cade em janeiro de 2025. Em maio, a Superintendência-Geral (SG) - área técnica do órgão concorrencial - aprovou a operação, sem restrições. A SG entendeu que a operação prevê cláusulas de não concorrência, de acordo com as práticas do mercado e a jurisprudência do Cade nos seus aspectos temporal, de produto e geográfico.

"Não se identifica que as cláusulas contratuais visem estabelecer acordos de exclusividades com portos ou empurradores, reduzindo alternativas a rivais", escreveu o superintendente-geral Alexandre Barreto.

Diante da decisão, as terceiras interessadas, Vibra Energia, Ipiranga Produtos de Petróleo e Petróleo Sabbá (da qual a Raízen é acionista majoritária), entraram com recursos contestando a análise.

A Vibra alegou que a operação não deveria ser aprovada, porque implicaria eliminação da concorrência em parte substancial do mercado relevante de transporte fluvial, além de reforçar a posição dominante do Grupo ATEM na cadeia de combustíveis líquidos na Região Norte. Além disso, a empresa disse que a aquisição reforça o domínio do Grupo ATEM no mercado de distribuição de combustíveis naquela região, "visto que gera capacidade e incentivos para a adoção de estratégias de fechamento de mercado e aumento seletivo de custos dos concorrentes".

Para rebater, a Navemazônia sustentou que as transportadoras de combustíveis em vias interiores não operam com rotas fixas ou previamente determinadas, ao contrário do transporte aéreo de passageiros ou de contêineres. A empresa fluvial alegou que a prestação dos serviços se dá de forma sob demanda, de acordo com as necessidades dos clientes e a atratividade econômica do frete. E afirmou ainda que as embarcações utilizadas nessa atividade - balsas-tanque - são homogêneas e aptas a atender qualquer rota na Bacia Amazônica.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar