Brasil estava preparado para enfrentar turbulências comerciais do tarifaço, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avalia que o Brasil estava preparado para as turbulências comerciais decorrentes da escalada tarifária dos Estados Unidos. Segundo o ministro, o restabelecimento das boas relações diplomáticas pelo Brasil garantiu com que o Brasil abrisse novos mercados e "superasse esse momento".

"Não podemos ficar de costas a um grande parceiro comercial como os Estados Unidos, mas estávamos preparados. Abrimos muitos mercados, ampliamos os mercados que já eram abertos e isso nos deu uma condição melhor, inclusive, de negociar", disse Fávaro a jornalistas nos bastidores do Encontro Nacional do Agro e dos Adidos Agrícolas. "Estávamos bem posicionados, queremos fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos, mas não estávamos totalmente vulneráveis", afirmou o ministro.