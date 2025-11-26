Anbima reduz projeção de IPCA de novembro de 0,23% para 0,20% e de dezembro de 0,48% para 0,44%

A Anbima informou nesta quarta-feira (26) revisão nas suas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro e de dezembro. Para o índice deste mês, a projeção passou de 0,23% para 0,20%.

O número vai balizar o Valor Nominal Atualizado (VNA) das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) nas operações do mercado secundário de títulos públicos a partir de amanhã (27). A previsão para a inflação medida pelo índice em dezembro caiu de 0,48% para 0,44%.