Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto de privatização da Copasa está pronto para ir ao Plenário da ALMG

Projeto de privatização da Copasa está pronto para ir ao Plenário da ALMG

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A privatização da Copasa deu mais um passo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Com o aval em 1º turno da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), o PL 4.380/15, que permite a desestatização, já pode ser pautado no Plenário. O parecer foi aprovado na reunião desta terça-feira.

De autoria do governador Romeu Zema, a proposição autoriza o governo de Minas a iniciar o processo de desestatização da Copasa, permitindo que o Estado deixe de ser o controlador da companhia por meio de venda de ações ou aumento de capital que dilua sua participação.

A futura empresa deverá adotar o modelo de corporation, no qual nenhum acionista concentra grande poder decisório.

O governo alega que a privatização é "essencial" para viabilizar os investimentos necessários para a universalização do acesso à água e ao tratamento do esgoto, conforme as determinações do Marco Legal do Saneamento Básico.

Na FFO, o relator, o deputado Zé Guilherme (PP) apresentou novo substitutivo que permite a realocação de empregados para outras estatais após o fim do período de estabilidade. A oposição tentou obstruir a votação e criticou o projeto.

Deputados do PT apontaram riscos de demissões e tarifas mais altas com base em experiências de outros Estados, além de questionar transparência, possíveis conflitos de interesse e até monitoramento indevido por consultoria contratada pela Copasa.

Também defenderam que o Estado invista na companhia, em vez de vendê-la, destacando o caráter essencial da água e citando movimentos internacionais de reestatização.

Compromisso

O texto determina que, após a desestatização, a Copasa cumpra metas de universalização, mantenha a tarifa social, preserve a modicidade tarifária e adote medidas de qualidade no abastecimento, como redução de perdas e respostas mais rápidas a consumidores. Também garante a manutenção dos empregos por 18 meses e autoriza a incorporação da Copanor.

Os recursos da venda serão destinados à amortização da dívida com a União e às demais obrigações do Propag, com parte podendo financiar o futuro fundo de saneamento.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar