Governo veta em MP enquadramento de usinas já existentes na categoria de geração distribuída

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vetou no Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2025, que teve origem na Medida Provisória nº 1.304, de modernização do setor elétrico, o trecho que permitia que usinas de geração de eletricidade pudessem solicitar, a qualquer momento, enquadramento na categoria de microgeração ou minigeração distribuída (MMGD) mediante algumas condições.

Segundo o governo federal, a iniciativa "altera o modelo regulatório e cria tratamento diferenciado a agentes que não foram concebidos para operar nesse regime, o que compromete a coerência normativa majorando o preço da energia".