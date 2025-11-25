Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galípolo sobre Master: BC seguiu todo o procedimento demandado; foi BC que identificou caso

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 25, que a autarquia seguiu todo o procedimento legal demandado no caso Master e foi quem o identificou. "O BC trabalhou desde o primeiro minuto", disse Galípolo, que agradeceu ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça.

A declaração de Galípolo foi realizada durante participação em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Galípolo citou que há liquidações antigas que estão há décadas correndo na Justiça e ressaltou ser importante que o BC cumpra, também no caso Master, o que está previsto no gabarito da norma legal.

Frisou também que não cabe à autarquia o condão de julgar a conveniência da aquisição de um ativo ou de uma operação.

