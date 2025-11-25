Galípolo sobre Master: BC seguiu todo o procedimento demandado; foi BC que identificou caso

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 25, que a autarquia seguiu todo o procedimento legal demandado no caso Master e foi quem o identificou. "O BC trabalhou desde o primeiro minuto", disse Galípolo, que agradeceu ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça.

A declaração de Galípolo foi realizada durante participação em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.