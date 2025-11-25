Galípolo reforça que BC persegue centro da meta e que obrigação é usar taxa de juros

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a reforçar nesta terça-feira, 25, que a autarquia persegue o centro da meta de inflação de 3%. "A determinação legal que recebi foi a meta 3%. E o instrumento que me foi conferido foi a taxa de juros. A obrigação do Banco Central é usar a taxa de juros para perseguir a meta de inflação", disse, durante participação em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Galípolo frisou que o BC sempre vai seguir o comando legal daqueles que receberam o voto e fizeram a legislação. Também argumentou que é verdade que o Brasil sustenta taxas de juros mais elevadas do que seus pares, mas que o comando legal não é por a taxa de juros na mediana dos países emergentes. "Até porque, se fosse, seria uma coisa com pouco sentido econômico."