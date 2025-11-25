Ex-Fed/Bullard: riscos geopolíticos não cessam, mas estão mais fracos do que há 6 meses
James Bullard, ex-presidente do Federal Reserve (Fed) de de St. Louis, avaliou, durante o UBS WM Latin America Summit, realizado em São Paulo, nesta terça-feira, 25, que os riscos geopolíticos não cessam, mas estão um pouco mais calmos no fim deste ano do que há seis meses.
Questionado sobre o tema, o ex-dirigente da distrital de St. Louis argumentou que, no início do ano, o mercado "não tinha tanta certeza" sobre questões como os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia e as tensões comerciais EUA-China como possui hoje - o que justifica o arrefecimento parcial da cautela com riscos geopolíticos.
Em relação à política americana, Bullard mencionou que a situação dos republicanos nas eleições de meio de mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, "não parece boa" e que o partido não deve conseguir manter a maioria na Câmara, o que pode atrapalhar a agenda do atual governo.
"Eu apostaria que os democratas devem conquistar a Câmara. Isso mudará o tom drasticamente e provavelmente colocará a Casa Branca na defensiva na segunda metade do mandato de Trump", projetou, ao citar que os republicanos ainda devem manter a maioria no Senado. "Nesse tipo de situação, penso que seria melhor buscar uma legislação bipartidária, mas tem sido muito difícil aprovar projetos bipartidários no Congresso", acrescentou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente