Ex-Fed/Bullard: riscos geopolíticos não cessam, mas estão mais fracos do que há 6 meses

James Bullard, ex-presidente do Federal Reserve (Fed) de de St. Louis, avaliou, durante o UBS WM Latin America Summit, realizado em São Paulo, nesta terça-feira, 25, que os riscos geopolíticos não cessam, mas estão um pouco mais calmos no fim deste ano do que há seis meses.

Questionado sobre o tema, o ex-dirigente da distrital de St. Louis argumentou que, no início do ano, o mercado "não tinha tanta certeza" sobre questões como os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia e as tensões comerciais EUA-China como possui hoje - o que justifica o arrefecimento parcial da cautela com riscos geopolíticos.