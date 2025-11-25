Embaixador do Brasil na Itália não vê dificuldade de aprovação do acordo Mercosul-UE

"No momento em que as negociações avançaram a partir de meados de 2023, quando foram retomadas, o setor agrícola italiano passou a vocalizar certas preocupações em relação ao acordo, tendo em vista a competitividade importante da agricultura sul-americana. Essas preocupações foram levadas. São preocupações internas, não são resistências ao acordo", disse a jornalistas, a margem do evento Lide Brasil e Itália Forum, em Roma.

O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, diz não ver nenhuma dificuldade na aprovação do acordo Mercosul e União Europeia (UE), reiterando que trabalha com a expectativa de aval por parte do Conselho Europeu até meados de dezembro de 2025 e que autoridades italianas têm sido a favor da parceria.

Segundo Mosca, o governo italiano tem sido muito claro no apoio que dará no Conselho Europeu para a aprovação do acordo entre os blocos. "São muitos os interesses que o setor industrial e o de serviços têm no Brasil e no Mercosul. Há mais de mil empresas italianas instaladas no Brasil, entre elas empresas que todos conhecemos. Nesses dois anos em que estou à frente da Embaixada, escuto das autoridades italianas o apoio ao acordo."

O embaixador mencionou ainda que o acordo envolve três pilares: político, de cooperação e, evidentemente, o de comércio. "Por isso, é um acordo amplo e estratégico para a relação entre os dois blocos e para a relação entre os dois países", complementou.

*A repórter viajou a convite do Lide