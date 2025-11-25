Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embaixador do Brasil na Itália não vê dificuldade de aprovação do acordo Mercosul-UE

O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, diz não ver nenhuma dificuldade na aprovação do acordo Mercosul e União Europeia (UE), reiterando que trabalha com a expectativa de aval por parte do Conselho Europeu até meados de dezembro de 2025 e que autoridades italianas têm sido a favor da parceria.

"No momento em que as negociações avançaram a partir de meados de 2023, quando foram retomadas, o setor agrícola italiano passou a vocalizar certas preocupações em relação ao acordo, tendo em vista a competitividade importante da agricultura sul-americana. Essas preocupações foram levadas. São preocupações internas, não são resistências ao acordo", disse a jornalistas, a margem do evento Lide Brasil e Itália Forum, em Roma.

Segundo Mosca, o governo italiano tem sido muito claro no apoio que dará no Conselho Europeu para a aprovação do acordo entre os blocos. "São muitos os interesses que o setor industrial e o de serviços têm no Brasil e no Mercosul. Há mais de mil empresas italianas instaladas no Brasil, entre elas empresas que todos conhecemos. Nesses dois anos em que estou à frente da Embaixada, escuto das autoridades italianas o apoio ao acordo."

O embaixador mencionou ainda que o acordo envolve três pilares: político, de cooperação e, evidentemente, o de comércio. "Por isso, é um acordo amplo e estratégico para a relação entre os dois blocos e para a relação entre os dois países", complementou.

*A repórter viajou a convite do Lide

