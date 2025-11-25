Déficit do setor externo soma US$ 5,121 bilhões em outubro, revela BC

O Brasil teve déficit de US$ 5,121 bilhões na conta corrente em outubro, após um saldo negativo de US$ 9,821 bilhões em setembro, informou o Banco Central nesta terça-feira, 25. Foi o menor déficit para meses de outubro desde 2022, quando o rombo havia sido de US$ 4,762 bilhões. O déficit foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 4,550 bilhões. As estimativas, todas de saldo negativo, iam de US$ 4,300 bilhões a US$ 6,975 bilhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 62,072 bilhões no acumulado do ano. Em 12 meses, o rombo passou de 3,61% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro para 3,48% em outubro, a menor taxa desde janeiro de 2025, quando estava em 3,36%. A balança comercial teve superávit de US$ 6,170 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 4,372 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 7,429 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 5,449 bilhões. O BC espera déficit de US$ 70 bilhões nas transações correntes e entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP este ano, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro. A projeção da autarquia para o superávit comercial do Brasil em 2025 é de US$ 54,0 bilhões. Lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 5,251 bilhões em outubro, informou o Banco Central. Em outubro de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,969 bilhões. As despesas com juros externos somaram US$ 2,203 bilhões no mês passado, contra US$ 1,672 bilhão no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano até outubro, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 44,547 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 22,866 bilhões.

Viagens internacionais A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,343 bilhão em outubro, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em outubro de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 1,173 bilhão. Os brasileiros gastaram US$ 1,916 bilhão no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 573 milhões.