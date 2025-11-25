Best Buy supera lucro e receita, eleva guidance anual e vê alta em vendas por games e celulares
A Best Buy apresentou resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre fiscal, com consumidores ainda dispostos a gastar apesar dos temores sobre tarifas e queda no poder de compra. A varejista de tecnologia registrou lucro líquido de US$ 140 milhões, ou US$ 0,66 por ação, abaixo dos US$ 1,26 de um ano antes, mas o lucro ajustado avançou para US$ 1,40, acima da projeção de US$ 1,31 feita por analistas consultados pela FactSet.
A receita da companhia subiu para US$ 9,672 bilhões, superando as estimativas de US$ 9,577 bilhões. As vendas comparáveis cresceram 2,7%, impulsionadas por categorias como computação, games e celulares. "Continuamos a gerar resultados fortes em computação, gaming e mobile phones", afirmou a presidente Corie Barry. Segundo ela, "clientes precisam atualizar ou substituir seus eletrônicos, e novos produtos e inovações estão chegando ao mercado".
A companhia elevou sua projeção anual: antes, estimava receita entre US$ 41,1 bilhões e US$ 41,9 bilhões, e agora trabalha com um intervalo maior, de US$ 41,65 bilhões a US$ 41,95 bilhões. O lucro ajustado por ação, antes previsto entre US$ 6,15 e US$ 6,30, passou para US$ 6,25 a US$ 6,35. A expectativa para vendas comparáveis também foi revista - de uma faixa anterior de -1% a +1% para um crescimento de 0,5% a 1,2%. As estimativas de analistas apontam receita de US$ 41,79 bilhões e lucro ajustado de US$ 6,24.
Apesar de ter aumentado preços para compensar tarifas, a Best Buy afirma não ter observado retração significativa da demanda. Analistas destacam ainda que a busca por notebooks e outros aparelhos capazes de suportar recursos de inteligência artificial (IA) tem sustentado o movimento de renovação tecnológica.
*Com informações da Dow Jones Newswires