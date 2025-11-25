Best Buy supera lucro e receita, eleva guidance anual e vê alta em vendas por games e celulares

A Best Buy apresentou resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre fiscal, com consumidores ainda dispostos a gastar apesar dos temores sobre tarifas e queda no poder de compra. A varejista de tecnologia registrou lucro líquido de US$ 140 milhões, ou US$ 0,66 por ação, abaixo dos US$ 1,26 de um ano antes, mas o lucro ajustado avançou para US$ 1,40, acima da projeção de US$ 1,31 feita por analistas consultados pela FactSet.

A receita da companhia subiu para US$ 9,672 bilhões, superando as estimativas de US$ 9,577 bilhões. As vendas comparáveis cresceram 2,7%, impulsionadas por categorias como computação, games e celulares. "Continuamos a gerar resultados fortes em computação, gaming e mobile phones", afirmou a presidente Corie Barry. Segundo ela, "clientes precisam atualizar ou substituir seus eletrônicos, e novos produtos e inovações estão chegando ao mercado".