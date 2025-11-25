Alckmin: Próximo passo é excluir mais produtos do tarifaço; trabalho é continuar avanço

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 25, que o governo quer acelerar as negociações para retirar mais produtos do tarifaço cobrado pelo governo americano. Depois da ordem executiva que eliminou a sobretaxa de 238 itens - entre eles produtos do agronegócio, como café, carne bovina e frutas -, o próximo passo, frisou Alckmin, será excluir mais produtos.

Em participação via videoconferência no encontro empresarial promovido pela Amcham, o ministro citou máquinas, motores e ainda alguns alimentos entre os produtos que seguem pagando as tarifas mais altas, de 50%, para entrar nos Estados Unidos. "O trabalho vai ser continuar esse avanço nas negociações", comentou Alckmin. Segundo ele, com as reversões de tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a parcela de produtos afetados pela tarifa de 50% caiu de 36% para 22% das exportações brasileiras ao país.