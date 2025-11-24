Vamos cumprir a meta fiscal em 2025, isso nos dá muito orgulho, diz Dario Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai cumprir a meta de resultado primário em 2025. "Isso nos dá muito orgulho, nos inspira muita confiança nas equipes que têm trabalhado. E, mais uma vez, a gente recoloca o Brasil na linha da recomposição fiscal, que é muito importante", afirmou ele em coletiva para comentar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao 5º bimestre.

Durigan também ressaltou que "apesar de todas as dificuldades, toda a política monetária restritiva", a arrecadação "tem vindo em linha com o projetado". "Temos visto um aumento real de 4% na arrecadação em 2025, tendo como base em 2024, quando tivemos um aumento de quase 10% real na arrecadação".