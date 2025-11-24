Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso de mercado: Petróleo opera em queda com atenções ao ultimato sobre proposta para Ucrânia

Pulso de mercado: Petróleo opera em queda com atenções ao ultimato sobre proposta para Ucrânia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo operam em queda leve nesta segunda-feira, com atenções voltadas para o ultimato para um acordo de paz na Ucrânia. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo que o plano da Casa Branca para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia poderá ser finalizado até quinta-feira, 27. Para o Deutsche Bank, o desdobramento geopolítico mais significativo talvez seja a resposta da Ucrânia ao ultimato, embora os EUA pareçam ter indicado durante o fim de semana que há alguma margem para negociação. Às 4h47 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), recuava 0,29%, a US$ 57,91 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdia 0,27%, a US$ 61,77 o barril.

Contato: patricia.andrioli@estadão.com

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar