Pulso de mercado: Petróleo opera em queda com atenções ao ultimato sobre proposta para Ucrânia

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo operam em queda leve nesta segunda-feira, com atenções voltadas para o ultimato para um acordo de paz na Ucrânia. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo que o plano da Casa Branca para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia poderá ser finalizado até quinta-feira, 27. Para o Deutsche Bank, o desdobramento geopolítico mais significativo talvez seja a resposta da Ucrânia ao ultimato, embora os EUA pareçam ter indicado durante o fim de semana que há alguma margem para negociação. Às 4h47 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), recuava 0,29%, a US$ 57,91 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdia 0,27%, a US$ 61,77 o barril.