Gás do Povo: entenda programa do governo que distribui vale-recarga para botijão

A Caixa Econômica Federal e o DataPrev serão os operadores do programa. A primeira recarga foi disponibilizada para aproximadamente 1 milhão de pessoas em dez capitais:

O governo Lula começou nesta segunda-feira, 24, a operação do novo programa social Gás do Povo, que fornecerá recargas de gás de cozinha para botijões de 13 kg de famílias de baixa renda. A previsão do governo é que a política beneficie cerca de 50 milhões de pessoas.

Poderão receber as recargas do Gás do Povo as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há pelo menos 24 meses, e que possuam renda per capita mensal menor ou igual a meio salário-mínimo, com prioridade para aquelas que recebem o Bolsa Família.

A previsão é de que o programa alcance a totalidade dos usuários em março de 2026. O governo estima que o programa atinja três vezes mais pessoas que o antecessor, o Auxílio Gás.

Todas as famílias que recebem o Bolsa Família poderão receber também o novo benefício do gás. Caso haja problemas no CadÚnico ou o CPF do responsável da família esteja irregular, a família não poderá participar.

A família pode checar se foi contemplada para receber o benefício por meio do aplicativo Meu Social, do Portal Cidadão da Caixa ou do número de telefone do atendimento Caixa Cidadão, 0800 706 0207.

Qual será o valor?

Para famílias com dois ou três integrantes, serão disponibilizados quatro vales para recarga em um ano, com validade de três meses. Famílias com quatro ou mais integrantes receberão seis vales, com validade de dois meses cada.

O preço de referência do benefício será calculado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Não haverá pagamento em dinheiro.

E se o valor na revendedora for diferente?

Caso o preço praticado na revenda seja menor do que o valor determinado como referência, não haverá acúmulo de crédito ou troco para o próximo mês. A revenda será ressarcida pela Caixa pelo valor do preço de referência do gás no Estado de domicílio da família, de forma que a família beneficiada não precisará pagar nada.

A revendedora não poderá cobrar valor a mais dos usuários do programa além da referência, a não ser o frete no caso de entrega no endereço, ou do valor do botijão vazio quando a família não levar um.

Como fazer a recarga?

Para realizar a recarga do gás, o beneficiário deverá ir diretamente a revendas credenciadas pelo programa, sem intermediários.

A pessoa responsável da família que esteja cadastrada no CadÚnico pode retirar o gás utilizando o cartão com chip do programa Bolsa Família, o cartão de débito de conta da Caixa ou o CPF do beneficiário com o código de validação no celular, direto na revenda.

A partir de fevereiro de 2026, também haverá a possibilidade de recarga por código gerado pelo aplicativo Gás do Povo.

E o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás era pago em dinheiro e os beneficiários recebiam 50% do valor de um botijão a cada dois meses. Segundo a Caixa, a mudança visa assegurar que a política cumpra efetivamente a missão de proteger as famílias mais vulneráveis.

Como saber se a revenda é credenciada?

As revendas credenciadas devem:

exibir a identidade visual oficial em local visível (portaria, veículos, botijões, etc.);

usar o material gráfico disponibilizado pelos distribuidores.

É proibido o uso da marca por revendas não credenciadas. Caso não haja revendas no município (cadastradas ou não no programa), o beneficiário deverá ir até o município mais próximo onde haja revenda credenciada.

É possível tirar dúvidas sobre o programa ligando no número 121.