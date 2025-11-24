Desafio do governo é garantir R$ 30 bi em receitas extras para 2026 com projetos no Congresso

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o desafio do governo para 2026 é garantir R$ 30 bilhões em receitas adicionais, sendo R$ 20 bilhões com o projeto de lei (PL) que trata do corte de benefícios fiscais e R$ 10 bilhões com o projeto que aumenta a taxação sobre bets e fintechs. "Alguma redução de assimetria entre instituições financeiras é devida", argumentou o secretário, dizendo que há "reconhecimento amplo" tanto de setores da economia quanto de líderes do Congresso de que é preciso avançar neste ponto.

Durigan ainda defendeu que "os processos políticos foram cumpridos" para o PL das bets e dos benefícios tributários, com debates políticos. O secretário sustentou que se os projetos de alta de receitas não forem aprovados - "que é algo que eu não acredito que vá acontecer, mas não havendo" -, o governo vai ter que buscar alternativas, mantendo as metas previstas para 2026. A respeito da articulação com o Congresso Nacional, Durigan disse que tem mantido "boa relação" com as duas Casas. "A gente segue tendo uma ótima relação, vamos continuar na articulação com o Congresso". Meta de 2025