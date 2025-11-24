BNDESPar investe R$ 85,8 milhões em subscrição de ações da empresa de biometano Bioo

O investimento ocorrerá em conjunto com um aporte adicional da gestora especializada em investimentos climáticos Flying Rivers Capital, criada a partir da vertical de clima da eB Capital. Os recursos serão usados para investimentos previstos no Plano de Negócios, que prevê o desenvolvimento de duas novas Centrais de Tratamento Integrado de Resíduos (CTIR), "em regiões com alta disponibilidade de resíduos e demanda crescente por energia renovável e insumos sustentáveis", apontou o banco de fomento.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ter aprovado um investimento direto de R$ 85,8 milhões via subscrição de ações da empresa de biometano Bioo Investimentos e Participações S.A., através do BNDES Participações S.A. (BNDESPar). Segundo o banco de fomento, o montante investido resultará numa participação de 19,9% no capital social da Bioo.

Com sede em Porto Alegre e fábrica em Triunfo, no Rio Grande do Sul, a Bioo se identifica como uma plataforma de biossoluções, que recebe e trata resíduos orgânicos agroindustriais, convertendo em biometano, CO2 biogênico em grau alimentício e biofertilizante.

"Com esse investimento, o BNDES contribui para a transição ecológica justa ao promover uma destinação mais sustentável dos resíduos. Cada planta de biometano da empresa poderá reduzir emissões de CO2 em volume equivalente ao gerado pelo consumo energético anual de até 20 mil residências", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota à imprensa.

Segundo o CEO da Bioo, Maurício Cótica, a capitalização permitirá replicar em outras regiões do País o modelo usado na fábrica de Triunfo, que entrou em operação no segundo semestre de 2025 e fornece biometano para a Sulgás em um contrato de longo prazo.