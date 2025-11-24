Alibaba diz que aplicativo de IA, Qwen, atingiu 10 milhões de downloads na primeira semana

Analistas afirmam que o aplicativo Qwen destaca a ambição da Alibaba de capturar o mercado de IA para consumidores / Crédito: Divulgação/Freepik

O Qwen, aplicativo de inteligência artificial (IA) da Alibaba que busca competir com o ChatGPT da OpenAI, alcançou 10 milhões de downloads em apenas uma semana após o lançamento de sua versão beta pública. O gigante chinês do comércio eletrônico divulgou esse número em uma postagem em sua conta oficial no WeChat nesta segunda-feira, 24. O aplicativo, que emerge como uma ferramenta de IA popular entre os consumidores na China, é um assistente de IA gratuito, alimentado por um modelo desenvolvido pela própria Alibaba e rebatizado de seu aplicativo anterior, Tongyi. Analistas afirmam que o aplicativo Qwen destaca a ambição da Alibaba de capturar o mercado de IA para consumidores.