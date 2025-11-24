Alibaba diz que aplicativo de IA, Qwen, atingiu 10 milhões de downloads na primeira semana

Alibaba diz que aplicativo de IA, Qwen, atingiu 10 milhões de downloads na primeira semanaO gigante chinês do comércio eletrônico divulgou esse número em uma postagem em sua conta oficial no WeChat
O Qwen, aplicativo de inteligência artificial (IA) da Alibaba que busca competir com o ChatGPT da OpenAI, alcançou 10 milhões de downloads em apenas uma semana após o lançamento de sua versão beta pública. O gigante chinês do comércio eletrônico divulgou esse número em uma postagem em sua conta oficial no WeChat nesta segunda-feira, 24.
O aplicativo, que emerge como uma ferramenta de IA popular entre os consumidores na China, é um assistente de IA gratuito, alimentado por um modelo desenvolvido pela própria Alibaba e rebatizado de seu aplicativo anterior, Tongyi. Analistas afirmam que o aplicativo Qwen destaca a ambição da Alibaba de capturar o mercado de IA para consumidores.
Em uma entrevista à mídia local LatePost na semana passada, a equipe do aplicativo Qwen disse que não acredita estar atrasada para o mercado de consumo, observando que ainda não há um único aplicativo de IA com mais de 100 milhões de usuários ativos diários na China.
À medida que o aplicativo busca rivalizar com o ChatGPT um dia, a equipe afirmou que o Qwen está sendo oferecido gratuitamente e que o foco está em melhorar o produto, sem planos de monetização no momento. (Fonte: Dow Jones Newswires)
