Alckmin: governo pode editar nova MP do tarifaço ainda em 2025, caso atual caduque no Congresso

A análise do governo é de que a lei proíbe a edição de uma MP de mesmo conteúdo na mesma sessão legislativa, que se encerra em 22 de dezembro.

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 24, que o governo pode editar uma nova medida provisória com as mesmas regras daquela que instituiu o Programa Brasil Soberano ainda em 2025, caso a MP que está no Congresso perca a vigência em 11 de dezembro sem ser apreciada.

Caso o novo texto seja publicado depois do fim do ano no Congresso, a vigência é imediata e o prazo de 120 dias começaria a contar só com o retorno do Legislativo em 2 de fevereiro.

"Talvez até no final de dezembro, o pessoal do jurídico está avaliando, mas se não for no final de dezembro, é no comecinho de janeiro. Mas o ideal é que realmente tivéssemos aprovação", afirmou Alckmin.

Segundo ele, essa MP é muito importante para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Para ele, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve afetar a aprovação de projetos de interesse do governo no Congresso e que divergências da cúpula da Câmara e do Senado com a base governista são naturais. "São coisas totalmente distintas: uma coisa é o Poder Judiciário, são as decisões do Judiciário, que é um outro poder, e outra coisa são atos do Executivo, que tem o seu tempo, tem a sua necessidade. Divergências são naturais", afirmou.

Alckmin conversou com a imprensa depois de ter uma reunião com secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico. Segundo o presidente em exercício, a conversa foi sobre comércio exterior. Ele deu atualizações sobre o alívio do tarifaço por parte dos Estados Unidos.