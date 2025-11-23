Pix: novo mecanismo permite rastrear toda a rota do dinheiro

Nova versão do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix entra em vigor, de forma facultativa, neste domingo, dia 23

A partir deste domingo, dia 23, as instituições financeiras já podem oferecer aos seus clientes um mecanismo de devolução do Pix que permitirá rastrear o caminho do dinheiro em casos de fraudes, golpes ou transações sob coerção, indo além da primeira conta que recebeu os valores ilegais.

A nova versão do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, conhecida como MED 2.0, por enquanto, ainda é facultativa, mas torna-se obrigatória a partir do dia 2 de fevereiro de 2026, conforme regras previstas na resolução Nº 493, de 28 de agosto deste ano do Banco Central.

Na versão atual do MED, lançada em outubro, só é possível identificar e recuperar recursos na conta inicial que recebeu a transferência fraudulenta. De acordo com o BC, com a nova tecnologia, será possível mapear toda a “árvore de transações” – incluindo contas subsequentes que receberam partes do valor – e bloquear os recursos de forma mais abrangente.

"Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação", disse o BC quando anunciou as alterações, em agosto.