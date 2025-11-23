Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Golpe do Pix: novo mecanismo permite rastrear toda a rota do dinheiro

Nova versão do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix entra em vigor, de forma facultativa, neste domingo, dia 23
A partir deste domingo, dia 23, as instituições financeiras já podem oferecer aos seus clientes um mecanismo de devolução do Pix que permitirá rastrear o caminho do dinheiro em casos de fraudes, golpes ou transações sob coerção, indo além da primeira conta que recebeu os valores ilegais. 

A nova versão do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, conhecida como MED 2.0, por enquanto, ainda é facultativa, mas torna-se obrigatória a partir do dia 2 de fevereiro de 2026, conforme regras previstas na resolução Nº 493, de 28 de agosto deste ano do Banco Central.

Na versão atual do MED, lançada em outubro, só é possível identificar e recuperar recursos na conta inicial que recebeu a transferência fraudulenta. De acordo com o BC, com a nova tecnologia, será possível mapear toda a “árvore de transações” – incluindo contas subsequentes que receberam partes do valor – e bloquear os recursos de forma mais abrangente.

"Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação", disse o BC quando anunciou as alterações, em agosto.

Para acionar o MED do Pix, a orientação do Banco Central é entrar em contato com seu banco o mais rápido possível, seja pelo aplicativo ou pelos canais oficiais de atendimento, para registrar a reclamação e solicitar a devolução.

É importante também registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) para fortalecer a solicitação, principalmente em casos de golpes, e fornecer o máximo de detalhes e provas possíveis, como prints de conversas.

Passo a passo para acionar o MED

  • Contate sua instituição financeira: Assim que perceber o erro ou golpe, entre em contato com o banco via aplicativo, telefone ou chat. Alguns bancos podem ter um canal específico de "Denúncias de golpe" ou "Contestar transação" na área Pix.
  • Informe os detalhes: Explique o ocorrido com o máximo de detalhes e forneça todas as provas que tiver, como comprovantes e registros de comunicação.
  • Obtenha um protocolo: Anote o número do protocolo de atendimento para acompanhar o andamento da solicitação. O banco analisará a reclamação e tem até sete dias para apresentar uma resposta.
  • Registre um Boletim de Ocorrência (opcional, mas recomendado): Registrar um boletim de ocorrência fortalece a sua solicitação e ajuda nas investigações.

 

