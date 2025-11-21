Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula deve sancionar isenção do IR na próxima semana, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na quinta-feira, 20, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai sancionar o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil na próxima semana. "A partir de 1º de janeiro estará aprovado e será sancionado na semana que vem que [quem ganha] até R$ 5 mil, ninguém pagará Imposto de Renda neste País", disse Haddad na abertura do Salão do Automóvel em São Paulo.

Ele destacou a aprovação, por unanimidade, do projeto de ampliação da isenção do IR. "Isenta quem ganha menos e tributa o andar de cima", disse.

Haddad fez um balanço das conquistas da economia no País ao mencionar a dinâmica benigna da inflação e o nível historicamente baixo da taxa de desemprego.

"Em quatro anos, teremos a menor inflação e a menor média da taxa de desemprego", afirmou Haddad, que ainda disse que as redes sociais não dão relevo ao que está acontecendo na economia e que essas conquistas "não serão vistas em jornais".

O presidente Lula também discursou no evento e afirmou estar "feliz" com a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de retirar tarifas de produtos brasileiros, como café, carne e frutas.

