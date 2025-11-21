Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BCE continuará ajustando política conforme necessário para manter inflação na meta, diz Lagarde

BCE continuará ajustando política conforme necessário para manter inflação na meta, diz Lagarde

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a política monetária seguirá calibrada para garantir a convergência da inflação à meta, destacando que os cortes de juros já implementados começam a aliviar condições financeiras. "Cortamos as taxas em 200 pontos-base desde o pico, e isso está cada vez mais se transmitindo para condições de financiamento mais fáceis", disse ela. "Continuaremos a ajustar nossa política conforme necessário para assegurar que a inflação permaneça na nossa meta."

Nesta sexta-feira, 21, Lagarde descreveu um mercado de trabalho "extraordinariamente forte", que sustentou o consumo mesmo com desaceleração do crescimento. "Desde o fim da pandemia, a relação entre emprego e PIB tem sido quase de um para um", afirmou, ressaltando o "círculo virtuoso" criado pela geração de vagas e pela expansão de serviços intensivos em mão de obra.

A dirigente reforçou que a expansão nos próximos anos virá principalmente da demanda interna, enquanto o modelo de crescimento baseado em exportações perdeu força em meio a choques globais e maior competição internacional.

Segundo ela, investimentos públicos em defesa e infraestrutura devem amortecer parte desse impacto, e a resiliência da economia doméstica pode amparar o crescimento.

Lagarde voltou a defender o avanço do mercado único, citando barreiras internas equivalentes a tarifas elevadas em setores-chave, como serviços digitais e mercados de capitais. A eliminação desses entraves, disse, fortaleceria a competitividade europeia e reduziria a dependência de mercados externos, permitindo que o bloco avance "de meramente resiliente para genuinamente forte".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar