Veja como economistas avaliam a derrubada do tarifaço de Trump a diversos produtos brasileiros

Economistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, avaliaram como muito positiva a derrubada da tarifa adicional de 40% dos EUA sobre diversos produtos brasileiros, anunciada nesta quinta-feira, 20, pelo presidente americano Donald Trump. "Foi melhor do que muita gente imaginava pelo porcentual anunciado. A gente viu ao longo dos últimos meses uma queda bem expressiva no agronegócio. Isso fez com que ocorressem demissões, queda nas exportações", disse o estrategista-chefe da RB investimentos, Gustavo Cruz. "O Brasil ia crescer menos por conta das tarifas."

Ele lembra que os EUA, por mais que atualmente sejam o segundo maior parceiro comercial e não o primeiro como a China, ainda é muito relevante para o Brasil. "É bem importante que o Brasil tenha uma boa relação comercial com eles. E a gente vê que mesmo que o Lula não tenha a mesma direção política que o Trump, eles conseguiram se entender e isso é positivo", avalia Cruz. Sobre o impacto no mercado, avalia uma perspectiva melhor principalmente para os ativos de frigoríficos. 'Indústria seguirá penalizada' Economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale disse que era natural que Trump caminhasse para a retirada de tarifas de 40% sobre produtos brasileiros que têm peso na importação americana. Ele pontuou que o movimento não resolve todos os setores, e a indústria seguirá penalizada. "Mas volta a um mínimo de racionalidade ao menos depois das decisões sem sentido de julho", afirmou.

Na semana passada, a redução pequena de tarifas a países em geral, de 10%, acendeu alerta amarelo de que as negociações poderiam levar mais tempo do que se imaginava. "Ainda bem que conseguimos resolver de uma forma mais rápida", disse. Já no caso da indústria, continuou Vale, "Trump tem a ideia de querer, com as tarifas, aumentar a produção industrial nos EUA, e o fetiche de usar tarifas para fazer isso acontecer com muita intensidade. Então, a indústria brasileira tem de repensar a exportação aos EUA, vendendo para outros países e mercado doméstico, ou repensar e diminuir sua produção". Para o economista, dado o superávit comercial dos EUA em relação ao Brasil, "não havia absolutamente nenhum sentido econômico nas tarifas". "Estamos entrando num terreno um pouco mais racional agora, não integralmente, porque Trump ainda tem um fetiche com as tarifas e, no caso da indústria, efetivamente, vemos mais dificuldade de solução."

Embora a retirada de tarifas não deva alterar nada em termos de atividade e inflação no Brasil - nem ter relevância na balança comercial, dada a realocação de países -, a decisão inesperada pode gerar alguma repercussão positiva marginalmente no mercado financeiro nesta sexta-feira. "Havia uma apreensão com o começo lento das negociações, e agora, de repente, rapidamente, o processo acelerou de forma muito intensa. Então, pode haver uma reação positiva temporária do mercado por causa disso, com queda da taxa de câmbio, alta da Bolsa. Vai ser mais um elemento para ajudar o momento positivo de Bolsa e de câmbio que vimos ao longo das últimas semanas." Impacto no dólar