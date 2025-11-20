Amcham Brasil: Retirada de tarifas representa avanço rumo à normalização do comércio bilateral

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) avaliou como "muito positiva" a decisão dos Estados Unidos de eliminar a tarifa de 40% sobre uma série de produtos agrícolas brasileiros.

"A medida representa um avanço importante rumo à normalização do comércio bilateral, com efeitos imediatos para a competitividade das empresas brasileiras envolvidas e sinaliza um resultado concreto do diálogo em alto nível entre os dois países", diz a Amcham.