Pulso do mercado: juros dos Treasuries têm leve queda com cautela antes de dados e Nvidia

Por Patricia Lara

São Paulo, 19/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries têm leve baixa na madrugada desta quarta-feira, diante do ambiente de cautela que precede a divulgação de dados econômicos dos EUA, incluindo o payrolls na quinta-feira, e o balanço da Nvidia, hoje. Em meio a cifras estratosféricas de investimentos em inteligência artificial, a Nvidia dará a panorama da demanda por chips, que são um pilar da euforia tecnológica que impulsionou os mercados e ajudou a sustentar a economia americana. Na sessão, mercado acompanha ainda a ata da última reunião do Federal Reserve. Às 4h55 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos caía a 3,571%, enquanto o da T-note de 10 anos recuava a 4,114% e o do T-bond de 30 anos cedia a 4,735%.