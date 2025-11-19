Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP do DF pede nova investigação sobre compra do Master pelo BRB

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal pediu abertura de nova investigação para apurar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB.

Segundo informou o próprio TCDF, há indícios de "falhas de governança, ausência de diligência prévia adequada e riscos ao erário distrital".

O novo pedido de apuração na Corte de contas foi feito a partir de respostas que o Ministério Público recebeu do BRB após cobrar explicações sobre a transação entre o banco estatal e o Master. Nesta semana, o Banco Central decretou a liquidação do Master e a Polícia Federal deflagrou operação para investigar a instituição financeira. O dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso.

No documento enviado ao TCDF, o Ministério Público diz que o BRB respondeu a questionamentos do órgão informando que a transação com o Master fez parte de "estratégia de gestão e reciclagem de carteira de crédito, adotada desde 2021 com o objetivo de otimização de capital, aumento de eficiência e ampliação de resultados".

Segundo o BRB, entre os anos de 2022 e 2025, foram feitas transações similares com outros 10 bancos. O MP apontou que a resposta foi dada sem que documentos atestando a regularidade da operação tenham sido apresentados.

