Maceió Previdência: Apesar da liquidação do Banco Master, pagamentos estão garantidos

O Maceió Previdência informou que, a despeito da liquidação do banco Master, os pagamentos aos aposentados e pensionistas estão garantidos. O fundo do município aplicou R$ 97 milhões na instituição financeira, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social.

"O patrimônio do Maceió Previdência atingiu recentemente a marca recorde de R$ 1,4 bilhão, e os investimentos realizados em títulos do Master representam menos de 10% desse total", explicou a entidade, acrescentando que, à época das aplicações, o banco estava habilitado no Banco Central e no Ministério da Previdência.