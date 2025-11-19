Maceió Previdência: Apesar da liquidação do Banco Master, pagamentos estão garantidos
O Maceió Previdência informou que, a despeito da liquidação do banco Master, os pagamentos aos aposentados e pensionistas estão garantidos. O fundo do município aplicou R$ 97 milhões na instituição financeira, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social.
"O patrimônio do Maceió Previdência atingiu recentemente a marca recorde de R$ 1,4 bilhão, e os investimentos realizados em títulos do Master representam menos de 10% desse total", explicou a entidade, acrescentando que, à época das aplicações, o banco estava habilitado no Banco Central e no Ministério da Previdência.
Também contava com grau de investimento de agência de avaliação de risco. Além disso, os investimentos foram realizados de acordo com as regras e aprovados pelo Conselho de Administração, afirma, por meio de nota.
"O Maceió Previdência está em contato com os órgãos reguladores, especialmente o Banco Central, para se inteirar sobre o processo de devolução dos recursos investidos e desdobramentos da liquidação da instituição financeira, representando aposentados e pensionistas e exigindo seus direitos", disse.