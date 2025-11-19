Holanda recua na intervenção na Nexperia para amenizar problema no fornecimento de chips
O governo da Holanda recuou na intervenção na fabricante de chips Nexperia, que possui sede na Holanda, mas pertence à chinesa Wingtech. A ação anunciada nesta quarta-feira, 19, acontece à medida que o país busca aliviar as tensões com a China, que havia ameaçado paralisar globalmente suas fábricas de automóveis.
O ministro holandês de Assuntos Econômicos, Vincent Karremans, afirmou que o governo tomou essa medida após discussões "construtivas" com o governo chinês e que considera o momento como "oportuno".
"Vemos com bons olhos as medidas já tomadas pelas autoridades chinesas para garantir o fornecimento de chips à Europa e ao resto do mundo. Consideramos isto uma demonstração de boa vontade. Continuaremos a manter um diálogo construtivo com as autoridades chinesas no período vindouro", mencionou na declaração.