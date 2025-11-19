Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Holanda recua na intervenção na Nexperia para amenizar problema no fornecimento de chips

Autor Agência Estado
O governo da Holanda recuou na intervenção na fabricante de chips Nexperia, que possui sede na Holanda, mas pertence à chinesa Wingtech. A ação anunciada nesta quarta-feira, 19, acontece à medida que o país busca aliviar as tensões com a China, que havia ameaçado paralisar globalmente suas fábricas de automóveis.

O ministro holandês de Assuntos Econômicos, Vincent Karremans, afirmou que o governo tomou essa medida após discussões "construtivas" com o governo chinês e que considera o momento como "oportuno".

"Vemos com bons olhos as medidas já tomadas pelas autoridades chinesas para garantir o fornecimento de chips à Europa e ao resto do mundo. Consideramos isto uma demonstração de boa vontade. Continuaremos a manter um diálogo construtivo com as autoridades chinesas no período vindouro", mencionou na declaração.

