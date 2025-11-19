Fitch vê 3 cortes de juros de 25 pb pelo Fed em 2026; BoJ elevará taxas e BCE manterá juros

A Fitch Ratings projeta que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) promoverá três cortes de 25 pontos-base em 2026, levando a taxa básica dos EUA para 3,25% até dezembro do ano que vem. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 19, a agência afirma que a expectativa de afrouxamento é sustentada pela estabilização das tarifas e por sinais de desaceleração no mercado de trabalho.

A Fitch também espera cortes de juros na China, no Reino Unido e em parte dos emergentes, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) deve manter a política estável e o Banco do Japão (BoJ, em inglês) tende a elevar as taxas.