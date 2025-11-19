Decisão sobre reajuste dos servidores estaduais fica para dezembro

Decisão sobre reajuste dos servidores estaduais fica para dezembroSindicato pleiteia um 7,74% será retomado em nova reunião marcada para dezembro, na Casa Civil
A decisão sobre o reajuste dos servidores estaduais do Ceará ficará para dezembro. A informação foi dada durante reunião realizada nesta quarta-feira, dia 19, entre o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec) e o secretário-executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Garrido Neto.
O pleito dos servidores é por um aumento salarial de 7,74%, percentual definido a partir de estudo técnico assinado pelo professor e fazendário Lúcio Maia.
Durante o encontro, outros pontos de interesse dos servidores foram tratados. Benefícios e avanços que contemplam os trabalhadores administrativos da Educação, professores, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), servidores da Secretaria da Cultura (SECULT) e demais categorias encontram-se em fase de negociação e alguns desses pleitos devem ser implementados nos próximos encaminhamentos do Governo.
Já as demandas relacionadas ao auxílio-alimentação e à meia diária permanecem sob verificação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que avaliará a viabilidade das propostas apresentadas.
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado