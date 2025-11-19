Decisão sobre reajuste dos servidores estaduais fica para dezembro

Sindicato pleiteia um 7,74% será retomado em nova reunião marcada para dezembro, na Casa Civil

A decisão sobre o reajuste dos servidores estaduais do Ceará ficará para dezembro. A informação foi dada durante reunião realizada nesta quarta-feira, dia 19, entre o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec) e o secretário-executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Garrido Neto.

O pleito dos servidores é por um aumento salarial de 7,74%, percentual definido a partir de estudo técnico assinado pelo professor e fazendário Lúcio Maia.