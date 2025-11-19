Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decisão sobre reajuste dos servidores estaduais fica para dezembro

Sindicato pleiteia um 7,74% será retomado em nova reunião marcada para dezembro, na Casa Civil
Autor Carmen Pompeu
A decisão sobre o reajuste dos servidores estaduais do Ceará ficará para dezembro. A informação foi dada durante reunião realizada nesta quarta-feira, dia 19, entre o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec) e o secretário-executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Garrido Neto.

O pleito dos servidores é por um aumento salarial de 7,74%, percentual definido a partir de estudo técnico assinado pelo professor e fazendário Lúcio Maia.

Durante o encontro, outros pontos de interesse dos servidores foram tratados. Benefícios e avanços que contemplam os trabalhadores administrativos da Educação, professores, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), servidores da Secretaria da Cultura (SECULT) e demais categorias encontram-se em fase de negociação e alguns desses pleitos devem ser implementados nos próximos encaminhamentos do Governo.

Já as demandas relacionadas ao auxílio-alimentação e à meia diária permanecem sob verificação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que avaliará a viabilidade das propostas apresentadas.

