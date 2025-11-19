Bolsas de NY fecham sem direção única antes de Nvidia e com novos sinais sobre Fed

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta quarta-feira, 19, em alta pela primeira vez na semana, ainda operando com cautela antes da publicação do balanço da gigante dos chips Nvidia. O mercado acompanhou também a publicação da ata do último encontro do Federal Reserve (Fed). O Dow Jones teve alta de 0,10%, aos 46.138,77 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,37%, aos 6.642,16 pontos e o Nasdaq subiu 0,59%, aos 22.564,23 pontos.

Apesar de iniciarem o dia com sinal positivo, os índices oscilaram e trocaram de direção algumas vezes durante a sessão, passando a operar no negativo conforme o mercado reagia ao adiamento do payroll de novembro e a ata do Fed. De acordo com o documento, vários dirigentes destacaram as chances de "queda desordenada das ações", em cenário volátil relacionado às expectativas ligadas ao setor de inteligência artificial. Além disso, vários participantes afirmaram que seria "apropriado" manter as taxas de juros inalteradas pelo resto do ano. Com isso, as chances de os juros permanecerem inalterados no mês de dezembro subiu para 61,1%, segundo estimativas do CME. As bolsas ganharam ímpeto, contudo, na reta final da sessão, passando a registrar ganhos pela primeira vez na semana, enquanto o mercado aguardava o balanço corporativo da Nvidia - visto como um indicador chave do boom de inteligência artificial, segundo o Brown Brothers Harriman. Como reflexo, as ações da empresa subiram 2,85%. Apesar da alta da Nvidia, o setor de tecnologia operou misto, com Meta (-1,23%), Netflix (-3,58%) e Salesforce (-2,41%) dentre as principais perdedoras, enquanto os papéis da Oracle (+2,29%), Alphabet (+3%) e Intel (+2,27%) avançaram.

A Constellation Energy subiu 5,34% após receber investimento de US$ 1 bilhão do Departamento de Energia dos EUA (DoE) para lançar um centro de energia limpa. Na mesma linha, a MP Materials avançou 8,61% com o anúncio de um acordo com os EUA e a Arábia Saudita para criar refinaria de terras raras. As ações da Semrush dispararam 73,96% após a Adobe (-1,96%) fechar um acordo para comprar a empresa de marketing digital por cerca de US$ 1,9 bilhão. Na contramão, a Target perdeu 2,77% após reduzir a projeção de lucro para o ano fiscal. Já a farmacêutica Agios derreteu 50,89% após um remédio para tratar anemia falciforme não atingir objetivos em testes.