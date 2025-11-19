Bolsas da Europa têm desempenhos divergentes e engessados pela cautela antes da Nvidia

São Paulo, 19/11/2025 - As bolsas europeias têm desempenhos divergentes e sem força para ganhar uma trajetória mais firme em dia de expectativas ampliadas com a divulgação do balanço da Nvidia, empresa líder em chips de inteligência artificial. O resultado pode ser uma peça para compor o panorama da economia americana.

Por volta das 7h40(de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 ganhava 0,09%, a 562,39 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,09%, a de Paris recuava 0,28% e a de Frankfurt subia 0,05%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham quedas de 0,35% e 0,20%. Madri tinha alta de 0,21%.

Entre as ações individuais na Europa, as da gigante do luxo Kering caíam 3% depois que o CEO Luca de Meo disse que o retorno ao crescimento exigirá a redução de sua rede de lojas e a diminuição de sua dependência da marca Gucci, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters.

Em Londres, as mineradoras buscam recuperação, com a Fresnillo em alta de 5,5% e a Anglo American com ganho de 0,77%. A Endeavour Mining ganhava 4,1%.

Em Madri, a Inditex, dona da Zona e de outras marcas fast fashion, subia 1,20% e respondia pela maior alta porcentual entre os componentes do Ibex.