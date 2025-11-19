Bolsas da Europa fecham sem direção, à espera de balanço da Nvidia e ata do Fed

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,47%, a 9.507,41 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,10%, a 23.204,14 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve queda de 0,18%, a 7.953,77 pontos. Em Milão, o FTSE MIB perdeu 0,44%, a 42.651,49 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,74%, a 15.943,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,57%, a 8.072,95 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam o pregão desta quarta-feira, 19, sem direção única, seguindo o alívio do sentimento em Nova York, enquanto os investidores aguardavam o balanço trimestral da Nvidia e a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em busca de sinais sobre a trajetória das taxas de juros e da economia dos EUA.

Os mercados europeus aguardam com expectativa os resultados da Nvidia. Segundo analistas, o balanço da gigante de semicondutores deve sinalizar o rumo do setor, definindo a persistência ou não de preocupações com gastos com inteligência artificial (IA). Em Helsinque, a ação da Nokia caía 6,95%, após anunciar estratégias apostando em IA para ampliar lucro até 2028.

Os investidores também monitoram a divulgação da ata da reunião de outubro do Fed em busca de sinais sobre o futuro da política monetária norte-americana. Dados da LSEG mostram que os mercados monetários estão divididos sobre um corte ainda neste ano, mas precificam reduções de 85 pontos-base até o fim de 2026.

Em Paris, a gigante de luxo Kering recuou 3,53%, após o CEO afirmar que a retomada do crescimento exigirá reduzir a rede de lojas e diminuir a dependência da Gucci. Já a britânica WH Smith saltou 6,85% em Londres, depois que o CEO Carl Cowling anunciou sua saída, motivada pelas conclusões de uma auditoria independente sobre um erro contábil no início do ano.

No cenário macroeconômico, dados mostraram desaceleração da inflação ao consumidor no Reino Unido em outubro, embora acima do previsto. Na zona do euro, a inflação também perdeu força, em linha com as projeções.